京阿尼縱火殺人案主嫌青葉真司被判處死刑

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犯下京都動畫第一工作室（京阿尼）縱火案，造成36人死亡、32人受傷，並被指控謀殺等罪名的主嫌青葉真司（45歲）的審判於25日在京都地方法院舉行。主審法官增田啓祐駁回辯方有關他「精神錯亂或處於虛弱狀態」的論點，認為他有能力承擔刑事責任。青葉按照請求被判死刑。

主審法官增田稱，「他對奪走36人的生命、使另外34人面臨死亡危險負有極其重大的責任」，並補充說，「即使考慮到妄想症對其動機形成的影響，但也認為別無選擇，只能面臨死刑」。

這起平成時代以來死亡人數最多的縱火殺人案，在2019年7月發生4年半後事件發展到一個重要里程碑。

從2023年9月以來進行的22次審判中，最大的問題是青葉本人是否負有刑事責任，以及對他的刑罰程度。辯方辯稱，被告在案發時患有嚴重的妄想症，但主審法官增田裁定，他「辨別是非和威懾犯罪的能力並未明顯惡化」。

有關這起事件，增田稱，「燒死活人確實是殘酷和令人髮指的」，並補充道，「受害者的恐懼和痛苦是無法估量和難以形容的」。他並補充說，「將大規模謀殺作為報仇的一種方式是不人道的想法，應該受到極其強烈的譴責」。

增田補充說，「我們不能忽視這樣的損害將震驚社會，並且會出現模仿犯罪的可能性」。對於事件發生後被告的態度，他說，「我不得不說，他沒有充分面對損害的現實和受害者的處境」。

被告青葉承認了這些指控，在審訊中，被告聲稱事件背後的動機是京阿尼的小說創作被拒絕及遭到抄襲。



被告青葉真司遭推入京都府伏見警察署＝2020年5月27日、京都市伏見區



京都地方法院法庭，對被告青葉真司進行量刑聽證會。審判長增田啓祐就座＝25日上午、京都市中京區

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