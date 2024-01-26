岸田首相訂於4月10日訪美＝受國賓待遇，標榜「不朽的同盟」

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【華盛頓時事】美國白宮於25日宣布，首相岸田文雄將於4月10日以國賓身分訪美。白宮發言人讓皮埃爾在一份聲明中表示：「這次訪問彰顯持久的日美同盟的力量、美國對日本堅定不移的承諾、以及日本在國際舞台上日益增強的領導作用」。

這是自2015年已故前首相安倍晉三以來，時隔9年來日本首相首次以國賓身分訪問美國。預計峰會討論的主要議題，將包括日益霸權的中國、與台灣的關係以及繼續支持遭受俄羅斯入侵的烏克蘭。拜登總統將與2位領袖的夫人在內舉行正式晚宴，營造親密感。

日本政府26日也宣布，首相將於4月10日在華盛頓與拜登會面。日本內閣官房長官林芳正在記者會上表示，「這對於進一步深化日美密切合作，向世界展示日美牢固的同盟關係，具有極其重要的意義」。

對拜登政府來說，在美國相對國力下降的情況下，強化作為印太地區聯盟網絡核心的日美同盟，已成為對抗中國的重中之重。這次以國賓身分受到邀請，是對非國家元首的首相最寬大的待遇，希望再次向世界展示日美關係的力量。



日本首相岸田文雄（右）與美國總統拜登＝2023年5月、廣島市中區

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