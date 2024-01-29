犯下70年代連環爆炸案激進組織幹部桐島聰疑入院後死亡

Newsfrom Japan

一名自稱桐島聰（70歲），過去是極端主義東亞抗日武裝陣線成員的男子成員，長年因參與上世紀70年代一系列企業爆炸事件而被通緝中，根據調查他數十年來一直使用內田洋這個名字潛伏。28日調查人員在接受採訪時證實此事，該男一直在神奈川縣的一家建築公司生活和工作。警視廳的公安部正在詳細調查這一情況，並正在努力確認該男的身份，不排除這可能是個假名。

根據調查人員稱，這名男子在入院之前已經在同縣藤澤市的一家建築公司工作幾十年。據稱他使用的是「內田洋」這個名字，建築公司似乎一直不知道嫌疑犯是桐島。

該男患有晚期胃癌，本月在一名同事的陪同下住進鎌倉市的一家醫院。該男沒有健康保險證等任何身份證明，最初他向醫院提供的名字似乎是「內田」，但在25日時他表示：「我想在醫院中使用真名來迎接我的最後時刻」，並稱自己就是桐島聰。公安部隨即於當天聽取情況。

該男隨即於29日過世，生前儘管他能夠溝通，但公安部計畫透過DNA檢測等方式儘快確認男子身份，同時進行調查核實相關內容。



桐島聰，連續企業爆炸案之嫌疑人

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]