豐洲旅遊新景點「千客萬來」開放媒體參觀＝2月1日正式開幕

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東京都江東區豐洲市場附近的新旅遊設施「豐洲 千客萬來」於2月1日正式開業前，運營該設施的萬葉俱樂部（神奈川縣小田原市）於29日為媒體舉行事先預覽會。該設施將由兩棟建築物組成，分別為一棟商業建築和一棟溫泉建築，預計每年將接待遊客260萬人次。自2018年舊築地市場（中央區）搬遷至豐洲以來，已有約5年的時間。隨著千客萬來設施開業，一系列搬遷工程也宣告完成。

該設施的佔地面積約為1萬0840平方公尺。商業大樓「豐洲場外 江戶前市場」重現江戶時代的街景，擁有65家店。可以品嚐壽司、鰻魚等江戶時代風味美食的「豐洲Menuki大通」街外，也可以步行在一旁「Mekiki橫丁」，品嚐批發商所精選之海鮮。

溫泉浴場大樓「東京豐洲 萬葉俱樂部」將24小時開放。設有可眺望東京灣的露天浴池、可一覽海濱全景的展望足浴花園、岩盤浴等。



毗鄰東京豐洲市場的旅遊設施「豐洲 千客萬來」向媒體開放＝29日上午、東京都江東區

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