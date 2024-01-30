自民黨幹事長茂木敏充期許派閥「脫胎換骨成政策集團」

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自民黨幹事長茂木敏充，在29日的記者會上表示，其所領導的茂木派系將「解散目前所謂的派系，轉變為新的政策集團」，表示有意重新審視運作方式。各派系將於30日召開會議，交換意見，討論未來的因應措施。然而，包括選舉對策委員會主席小淵優子在內的有影響力的成員已經退出該派系，這可能會進一步增加其混亂。

自民黨在政治改革中期報告中，宣布「擺脫派系，重生為原創的政策集團」之政策。為此，茂木敏充強調，「我們將徹底脫離金錢和人事問題。還將從根本上改變派系的封閉性和既定的管理方法」。在維持政治組織的同時，將考慮關閉位於東京永田町的派系辦公室。

另一方面，茂木派約20名參議員於29日在國會召開會議。參議院會長關口昌一解釋包括參議院國務對策委員會委員長石井準一和參議院政策審議委員長福岡資麿等離開黨的派系，未來是否回歸政策集團將由每個人自行決定。會後，石井告訴記者稱「我們不能強行說，『向右轉』就右轉吧。」



出席自民黨茂木派（平成研究會）參議院會議的參議院議員議長關口昌一（中）、參議院國家對策委員會委員長石井準一（同左）等人＝29日上午、國會内

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