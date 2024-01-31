豐田董事長為集團醜聞道歉＝作為「負責人」將領導變革

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豐田汽車公司董事長豐田章男，30日在名古屋市內召開記者會，公佈豐田集團的未來願景。會中，豐田章男就大發汽車、豐田織機等集團發生的一系列認證造假事件低頭致歉，他表示：「對於給大家帶來的不便和擔憂，我深表歉意」。他隨後也強調，「我將作為負責人，引領集團的轉型」。

有關認證試驗的違規醜聞行為，豐田先生表示承認「集團做了一些絕對不應該做的事情」。另一方面，當被問及集團內部是否還有其他不當行為事件時，他回答稱：「據我所知，沒有其他任何不當行為」。然而，對於他在擔任社長期間未能發現大發和其他集團公司違規行為之責任，他對此解釋說：「在包括東日本大地震在內的一系列危機中，我已經盡所能讓豐田繼續站穩腳步」。

同一天，豐田章男並宣布了共17家集團公司在內的共同願景：「讓我們發明下一條路」。願景原定於2月14日發布，但在發現上述違規醜聞行為後提前發布。



豐田汽車公司董事長豐田章男在記者會開始時低頭致歉＝30日下午、名古屋市西區



豐田汽車公司董事長豐田章男召開記者會＝30日下午、名古屋市西區

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