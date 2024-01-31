北京冬奧花式滑冰獎牌更正＝日本奪銀、美國鍍金

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【倫敦時事】國際滑冰聯盟（ISU）於30日宣布，俄羅斯花式滑冰選手卡米拉・瓦利耶娃（俄羅斯）因使用違法禁藥，違規被判處4年禁賽之故，原先2022年北京奧運會排名第三的日本將晉級銀牌。排名第二的美國隊奪得金牌。

原先獲得第一名的俄羅斯奧委會（ROC）瓦利耶娃參賽的女子短曲項目和自由項目的比賽被取消資格，以總分54分獲得銅牌。加拿大以53分仍排名第四。日本得分為63分，美國得分為65分。瓦利耶娃被取消了女子個人項目的資格後，只獲得第四名。

俄羅斯奧委會對國際滑冰聯盟有關該組織的決定表示不滿，並宣布將將此案提交給體育仲裁法院（CAS）。國際奧委會（IOC）已根據國際滑冰聯盟決定的結果，安排舉行獎牌儀式，並表示：「我們歡迎運動員終於能夠獲得期待已久的獎牌。他們不得不等了兩年。我球員們深表同情」。

CAS裁定瓦利耶娃自2021年12月25日起禁賽4年，並取消自該日起所有比賽成績的資格。



北京冬奧日本花式滑冰隊擺出合影姿勢＝2022年2月、中國・北京

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