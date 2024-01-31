睽違15年的獨立航空公司「TOKI Air」於新潟啟航

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以新潟機場（新潟市）為基地的航空公司「TOKI Air」於31日開始營運。僅需1小時45分鐘即可連接新潟和札幌（丘珠），預計將增加兩地相互交流的人數。這是自2009年富士夢幻航空（靜岡市）以來，15年來首次有新的獨立航空公司開通航班。

該航班將使用法國ATR的螺旋槳飛機（72座）運營，目前每週運營4天，每天2次往返。價格從6900日圓到29000日圓不等。未來，該航空計劃拓展仙台、神戶、中部、佐渡機場的航線。

土岐航空原計劃在2022財政年度開通航班，但因疫情大流行而延後航班開通。此後，由於維護系統的審查等，該項目一再延後，並且由於燃料成本飆升而導致初始成本增加，該項目從新潟縣獲得約11.6億日圓的融資貸款。

首班航班的機票已售完。在啟動儀式上，該公司總裁長谷川政樹表示：「我想讓搭飛機更加為當地人們所熟悉，並鼓勵更多的年輕人出遊飛行」。知事花角英世也表達了對該計畫的期許，他稱：「這對於活化整個新潟縣將產生很大的效用」。



TOKI Air首班從新潟機場出發的航班＝31日上午、新潟市

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