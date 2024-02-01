能登地震已過一個月＝仍有1.4萬人避難、復興之路遙遠

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以石川縣為中心造成重大損失的能登半島地震，於1日發生滿一個月。儘管當地已經開始出現復興的跡象，例如機場和一些學校重新開放，但許多地區仍停水，日常生活基礎設施尚未到位。當地有的人決定捲土重來，留在家鄉耕耘，有的人則挽著頭髮撤離到縣外。每個人的想法雖不同，但重建家鄉的道路仍是漫長艱難的。

根據該縣表示，截至1月31日下午2點，珠洲市和輪島市已確認101例死亡，全縣累計死亡達到238例。目前仍有19人下落不明，無法聯絡上。儘管許多罹難似乎是由地震直接造成的，例如被壓在倒塌的房屋下，但由於長期避難壓力等因素，珠洲市和能登町也有6人因災害死亡，輪島市有3人死亡，總數達到15人。

該縣有超過4萬6200棟房屋和其他住宅全部或部分被摧毀，或部分受損，其中一些被確認被淹沒在地面以上。針對該一情況，岸田文雄首相宣布，已在北陸地區的4個縣確保約2萬3700戶民間租賃住房，該縣將於3月底前開始建設約3000戶緊急臨時住房，計劃提供合共約1萬3000戶公營住宅。

然而，仍有1萬4643人被迫在疏散中心和其他設施中過著不便的生活。許多人仍在體育館等地睡覺，截至31日下午2點，已有約8600人在社區中心等地設立的簡易避難所中避難。



能登半島地震滿月，當地旅遊勝地早市通週邊地區樣貌＝31日上午、石川縣輪島市



位於地震摧毀的旅遊景點早市通附近，有男子在震壞房子內找尋餐具＝31日下午、石川縣輪島市



在石川縣輪島市設立的臨時住宅＝31日下午（從小型無人機拍攝）



因能登半島地震而地面上升、從海底暴露的黑島漁港＝1月29日、石川縣輪島市（從小型無人機拍攝）

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