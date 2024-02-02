自民黨安倍派召開最後全體會議、麻生派確認轉型「政策集團」

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自民黨安倍派（清和政策研究會）1日在黨本部召開最後一次全體會議。會議中同意該派的政治活動將於當天結束，但與會者中有人多次呼籲該派領導幹部應勇於承擔違反政治資金管理法的責任，並負責任下台。同時，麻生派的志公會，在當天的例行會議上確認未來將繼續作為「政策集團」延續運作。

在全體會議開始時，曾擔任安倍派「座長」的前總務委員會委員長鹽谷立，談到安倍派時表示，「該派系於1979年在前首相福田赳夫的領導下創立，今年正逢45週年。我們必須關閉歷史悠久的清和研究所。這是令人心碎的事情」。

不過，也有與會者對此事件表示不滿，表示「對幹部的解釋不滿意」。幾位國會議員更要求明確知所進退之意，表示「幹部應該勇於承擔政治責任」。也有人提出要求鹽谷辭去國會議員職務的意見。鹽谷指稱「我們將認真對待此事，並在適當的時候做出決定」。



自民黨安倍派召開全體會議準備解散＝1日下午、東京・永田町



前內閣官房長官松野博一（中）在自民黨安倍派代表大會後回答記者提問＝1日下午、東京・永田町



自民黨安倍派代表大會結束後，前自民黨國對關係委員會委員長高木毅（中）被記者包圍＝1日下午、東京・永田町



自民黨安倍派代表大會後，鹽谷立座長回答記者提問＝1日下午、東京・永田町

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