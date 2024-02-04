日本意外牽扯「泰勒絲」演唱時程＝能及時趕上超級盃？

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【華盛頓時事】美國人氣歌手泰勒絲時隔約5年再度來日本演出，近來她也將在NFL美式足球超級盃（內華達州拉斯維加斯、11日）上演唱。然而她是否能及時趕到幫男友加油，引發全美熱議。日本駐美國大使館也在2日發表聲明稱，泰勒絲有「足夠的時間」回來，意外「參與」這場爭議。

泰勒絲與進入超級盃的酋長隊球員凱爾西處於交往關係，泰勒絲並經常拜訪他為他加油。而泰勒絲演唱會預計在東京巨蛋連續4晚舉行到10日，已成為各大媒體熱議的話題，NBC電視台還報道稱，「我想所有歌迷都想知道泰勒絲是否能及時趕到」來超級盃替男友加油。

日本大使館在一份聲明中指出，飛行時間約為12小時，時差為17小時，並稱：「如果泰勒絲在音樂會結束後的晚上從東京出發，應該能夠在充足的時間內抵達超級盃開始前的時間」。聲明中也加上泰勒絲歌曲中的歌詞等，相當具有幽默感。

對此，不少人在社交媒體上表示「鬆了一口氣」或「很好」，不過另一些人也問道：「大使館為什麼要對這發表聲明呢？」



美國流行歌手泰勒絲（右）和凱爾西選手＝1月28日、馬里蘭州巴爾的摩（AFP時事）

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