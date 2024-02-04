2024札幌雪祭開幕＝196個冰雪雕塑展示、餐飲攤位重新開放

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北海道冬季傳統的活動「札幌雪祭」4日在札幌開幕。過去因新型冠狀病毒影響而停擺的食品和飲料攤位也重新開放。現場共有196座冰雪雕塑將在市內的三個場館接待遊客蒞臨。展示期間截止至11日。

在大通主會場，有以北海道為背景的人氣漫畫《黃金神威》的雕像，以及去年3月開幕的職業棒球日本火腿棒球場「Es Con Field」和總教練新庄剛志的大型雪像等現身。此外還有市民親手製作的「市民雪雕」、圓山動物園去年出生的亞洲象「Tao」、美國職棒大聯盟球員大谷翔平等的冰雕像。

雪祭在去年冠狀病毒大流行後睽違三年重新舉辦，吸引約有175萬人參加。同時，由於感染控制措施等，去年餐飲攤位的設立和部分場館的活動都無法舉辦。今年的內容將與疫情大流行之前幾乎相同，執行委員會的一名代表表示：「我們希望日本和海外的人們會喜歡它」。



開幕的札幌雪祭展出大谷翔平雪雕＝4日上午前、札幌市中央區



開幕的札幌雪祭展出的雪雕＝4日上午、札幌市中央區

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