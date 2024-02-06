關東甲信等山區大雪＝東京23區也發布大雪警示，影響交通

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受到本州南部海岸附近伴隨鋒面東移的低氣壓系統影響，包括關東甲信、岐阜、靜岡、福島等縣5日夜間皆出現大雪，主要沿山地和山區包括東京都23區在內的平地也出現降雪。日本氣象廳已向東京所有23個區域，以及關東甲信地區大部分地區發布大雪警報。氣象廳與國土交通省一起，呼籲直至6日上午前注意交通堵塞、道路結冰和雪崩。

航班陸續出現取消，主要是往返羽田機場的航班，其中日本航空有67個航班，全日空航空有37個航班取消。JR東海道新幹線等出現延誤，東海道線、中央線等常規路線也出現延誤或部分路段停駛。首都圈內大部分的高速公路封閉，包括首都高速公路、東名高速公路、新東名高速公路、中央高速公路、關越高速公路、東北高速公路等皆停擺。

晚上9點左右，由於降雪之故，沿著東京海濱運行的新交通系統「百合海鷗號」的兩列列車被困在新橋和竹芝站之間。共有約550名乘客沿路線步行疏散至汐留站，無人受傷。

截至5日晚間11點，主要城市降雪量為群馬縣前橋10公分、東京都中心（千代田區）及埼玉縣8公分、宇都宮市4公分、橫濱及千葉縣3公分。

截至7日午夜的24小時內，預計北關東山區和甲信地區降雪15公分，北關東平原、埼玉/秩父、東京/多摩、神奈川/箱根降雪10公分，降雪5公分。位於關東平原南部的公分處。



東京下雪夾雜雨夾雪＝5日下午、東京・銀座



埼玉縣政府被白雪覆蓋＝5日下午、埼玉市



在雪中​​行走的人＝5日下午、東京都葛飾區

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