總務省將開發外國人地區振興團隊＝支持積極招募的地方政府

Newsfrom Japan

總務省於2024年度將開始向積極聘用外國人作為「地區振興合作隊」，前往人口稀少地區從事城鎮建設的地方政府提供財政支援。為了增加入境遊客數量，促進多元文化共存，地方政府期待外國人獨特的想法，並幫助創造一個讓外國人更容易在陌生地區工作的環境。

根據新的支持措施，國家政府將採取特別撥款稅收措施，來支付各縣舉辦活動時產生的費用。招聘工作的最高金額為200萬日圓，招聘後的隊員支持金額最高為100萬日圓。

目標包括將外國人與希望僱用的市町村進行配對、參觀活躍的志工活動，以及在同一縣內工作的外國志工之間的交流活動。這包括翻譯活動所需資料和安排口譯員等費用。

2022財政年度活躍的合作隊人數為6447人，創上歷史最高。其中，外籍會員有151人，據瞭解這個數字還在增加。還有一些以獨特的視角發揮積極作用的舉措，例如規劃訪日遊客的示範路線、促進外國人與當地居民的互動等。



總務省所在地的中央聯合政府第2號大樓＝東京都千代田區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]