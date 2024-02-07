台積電熊本二廠將於2024年內動工＝豐田預計也將投資

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【台北時事】全球最大的半導體代工企業台積電（TSMC）於6日宣布，將於今年底在熊本縣動工興建第二間半導體工廠，目標是在2027年底前開始營運。除了索尼半導體和電裝公司之外，豐田汽車公司也將投資該公司的日本工廠。

日本首座半導體工廠將於本月24日在熊本縣菊陽町舉行開幕儀式，該廠由台積電與索尼集團和電裝合作建造。台積電表示，預計會「得到日本政府的大力支持」，第一廠和第二廠的資本投資總額預計將超過200億美元（約3兆日圓）。

兩家工廠都預計生產直徑6至40奈米（奈米是十億分之一）的半導體，用於汽車和高性能電腦。預計每月產能將超過10萬片300毫米晶圓，公司目標是「為3400多名尖端技術熟練人員創造就業機會」。

去年6月，台積電董事長劉德音宣布，該公司將在第一家工廠所在的熊本縣興建第二家工廠。關於該公司的日本工廠，還有在熊本縣建造第三家工廠的傳聞。



全球最大的半導體代工公司台灣積體電路製造公司（TSMC）的標誌（EPA時事）

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