韓國總統稱岸田首相「誠實而真誠」＝希望以企業合作解決前徵徵用工問題

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【首爾時事】韓國總統尹錫悅7日在接受KBS電視台採訪，談到首相岸田文雄時表示：「他是我見過最多次的領袖」，並補充說：「他給人們的印像是一位非常誠實和真誠的政治家，是一位始終遵守協議和承諾的領導者」。他表示「希望兩國（日韓）關係正常化，能在眾多商界人士進行合作」，以解決前徵用勞工訴訟問題。

針對前徵用勞工訴訟，韓國最高法院已發布一系列裁決，確認日本企業敗訴。但去年3月，尹錫悅政府宣布一項解決方案，其中政府附屬基金會將承擔已確認勝訴的原告的賠償金額。該計劃是透過企業捐贈為其提供資金。尹錫悅強調：「無論判決如何，與日本的關係已經修復，我們正在走向新未來」。

在韓國，一段據稱為第一夫人金建希從熟人牧師那裡收到奢侈品包的影片被發布後，引起了軒然大波。尹錫悅批評此舉是4月份大選前的「政治策略」，他也對其無法拒絕這次會面表示「遺憾」。他表示：「重要的是要劃清界限，並在未來採取行動」，發誓要防止這種情況再次發生。

針對北韓將南韓視為「頭號敵國」，在軍事行動的擔憂與日俱增。尹錫悅表示：「北韓的主張發生了重大變化」，並補充道：「我們將基於（北韓）是一支可能得出非理性結論的力量這一前提，來鞏固我們的國家安全」。



韓國總統尹錫悅在韓國總統府接受KBS電視台採訪＝4日、首爾（總統府7日提供・時事）

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