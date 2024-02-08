特殊詐騙案件數量15年來最嚴重＝虛假資額支付詐騙大幅增加

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根據警察廳8日統計（臨時數字）顯示，2023年認定的特殊詐騙案件數量將比前一年增加8.3%，達到1萬9033起，為近15年來最嚴重的一次。自2004年達到高峰2萬5667起以來，這一數字一直在下降，但自2011年以來一直在上升。詐騙損失金額約441.2億日圓，成長19.0%。7年來首次達到400億日圓的水準。

按詐騙類型劃分，涉及詐欺收費的案件數量增加了75.8%，達到5136起。最常見的詐騙類型是「勒索詐欺」，它會顯示錯誤的電腦警示，表明您的電腦感染病毒，並以恢復的名義勒索金錢，佔該類型的40%。

警察廳指出，類似勒索詐騙增加的原因在於詐騙者的效率更好。由於電話來自被虛假警告愚弄並要求恢復的受害者，因此無需像「我啦我啦」親子騙局那樣撥打不明確的電話號碼。加上許多犯罪集團的基地都在海外，因此很難被發現。

涉及虛構費用的貨幣兌換，通常涉及在便利商店購買電子貨幣。特別是，濫用「蘋果禮品卡」的案件正在迅速增加，警察廳呼籲蘋果和便利商店合作防止損失。

共查獲特殊詐騙案件7219起，較上年增加8.7%，查獲人數2499人，成長1.7%。其中，有69人從海外跨境移送到日本，這是自2019年開始統計以來的最高數字。



警察廳青梅車站舉辦特別詐騙損害預防活動＝2023年12月

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