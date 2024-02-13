JAXA宣布H3將於15日重射＝採取風險對策、不掛載大衛星

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根據了解，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）15日將從鹿兒島縣種子島宇宙中心發射第二枚新型液體燃料火箭H3。2023年3月，1號機組發生故障，讓當時第二級引擎因電氣系統問題而未能點火，當時搭載的地球觀測衛星「大地三號」也失蹤。

日本宇宙航空研究開發機構，已開始與三菱重工等公司合作調查原因。僅用半年多的時間就制定了應對措施，並在不到一年的時間內啟動第二台機組。負責開發的專案經理岡田匡史有自信地說：「我們一直在努力以某種方式恢復。絕對希望取得成功。」

失敗原因調查工作在失敗後立即開始，是其他部門和前同事參與的「全力以赴」工作。針對發生過流的第二級發動機的電氣系統，結合飛行數據、製造記錄和再現測試，對原因進行了排查，將原因縮小到了三個，其中包括發動機點火系統內的零件短路等。

隨著目前H2A火箭將於2024年退役，JAXA為了盡快恢復發射，選擇透過採取以下措施解決三個問題，包括加強部件絕緣、消除不必要的部件等。

原計劃在2號機組上安裝「大地四號」，但因1號機組故障而延後。相反，透過攜帶與「大地三號」幾乎相同質量和重心的「性能確認有效載荷」（約4公尺高，重約2.6噸），預計將節省飛行路徑和載荷分析的時間，可望縮短時間。

另一方面，它也為小衛星提供發射示範機會，還將搭載佳能電子開發的觀測衛星（重約70公斤）和宇宙開發利用機構等的小型飛機。

2024年，與H3競爭的新型火箭將首次亮相，包括歐洲的阿麗亞娜6號。日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）理事長山川宏表示：「雖然需要認真仔細地調查原因並採取對策，但為了確保國際競爭力，加快速度也是必要的。我們可以在這個極其重要的時刻，致力於恢復發射。」



新型火箭「H3」一號機當時發射畫面＝2023年3月7日、鹿兒島・種子島宇宙中心



安裝在H3 2號機上的小衛星（JAXA提供）



H3 2號機搭載的「性能確認有效載荷」（JAXA提供）

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