樂天集團虧損3394億日圓＝連續5年下滑，手機部門陷入困境

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樂天集團於14日公佈截至2023年12月會計年度的綜合財務業績（國際財務報告準則）顯示，淨虧損為3,394億日圓（上一會計年度為赤字3,772億日圓）。該赤字是有記錄以來的第二大赤字，也是連續第五年出現全年赤字。由於基地台維護負擔過重，手機業務持續陷入困境。該公司也是23年來首次不派息，將優先考慮財務基礎的穩定。

手機業務調整後營業虧損為3,375億日圓。這比上一財年（赤字4,792億日圓）有所改善。截至2023年底，電信合約數達到609萬筆，較上年末的446萬筆增加。

該公司於21日推出家庭折扣，目標是在年底前達到行動業務扭虧為盈所需的800萬筆線路。同時，該集團也預計提高單位銷售價格。

樂天集團的手機業務長期處於低迷狀態，外界對2024年和2025年總計8,000億日圓公司債物贖回等日漸擔憂。2月份，該公司發行18億美元（約2,700億日圓）、2027年到期的債券。所得將用於購買即將到期的公司債券，從而有效延後一些贖回行為。

董事長兼會長三木谷浩史在財務業績發布會上表示，「2024年再融資的風險已經消失。此後我們不必太擔心」。



樂天集團董事長兼會長三木谷浩在線上財務績效簡報會上回答問題＝14日下午

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