環境省首度現場檢查＝發覺隱瞞寵物出生日期現象猖獗

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環境省於15日公佈對9個都道府縣19個場所，針對寵物賣家的小狗和小貓販賣所進行現場調查的結果。所交易個體的出生日期存在較大差異，該省認為，飼養員極有可能偽造出生日期，以便能夠販賣比出生年齡規定下更小的個體。

根據日本《動物福利和管理法》中，禁止出售出生少於56天的貓和狗。去年11月和12月，該部門在收到小於此尺寸的個體交易猖獗的資訊後，透過都道府縣和指定城市進行首次全國調查。

動物們本應平等出生，無論星期幾與日期，但在所有19個場館中，出展動物的出生日期都集中在某一週中的特定一天。疑似謊報出生日期，以透過販賣當天時滿「出生後第57天」的要求。似乎是因為年齡稍小的寵物往往銷售量較好。

當官方查看場內出售的熱門玩具貴賓犬、吉娃娃的平均體重時，發現它們比56天大時的平均體重輕了20%至30%。

該部還調查了大約1,400名，涉嫌根據微晶片註冊資訊對出生日期有偏見的飼養員。約700家公司被發現有記帳不完整等違法行為。部分企業已承認有違法，當地政府將發布指導意見。除了要求出生日期不得偽造外，也在考慮改革這項制度。



環境省＝東京都千代田區



貓在屋裡放鬆（資料照）



出生56天左右的小狗（環境省提供）

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