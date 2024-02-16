岸田內閣支持率16.9%，更新最低新紀錄＝不支持率首次來到60%左右

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根據時事通信社9月9日至12日進行的2月份民調顯示，岸田內閣的支持率較上月下降1.7%至16.9%，創下就職以來新低。不支持率上升6.4%至60.4%，首次超過60%。

該支持率創自民黨2012年12月重新執政以來的最低水準。已經連續七個月低於20%的水平，被認為是「危險水域」，並且在過去三個月低於10%的水準。另一方面，這是自2020年5月安倍內閣以來，不支持率首次達到60%的區間。相信是自民黨派系的派對資金事件造成影響。

自民黨的政黨支持率較上月上升1.7%至16.3%。儘管自1月觸及歷史低點以來略有上升，但已連續4個月停滯在10%的左右。

自民黨首先決定提出政治改革臨時報告。派系將被禁止為政治資金舉辦政黨或參與人事事務，但仍被允許作為一個政策團體繼續存在。67.3%的受訪者表示不給好評，遠高於表示好評過的14.1%。

對於派系的存在和廢除，63.8%的人認為應該解散派系。只有10.3%的人表示應該持續。

對於政府對能登半島地震的應對措施，29.6%的人表示「讚賞」（比上月下降2.4%），37.6%的人表示「不給予評價」（比上月上升2.9%）。

不支持內閣的首要原因（多選）是「沒有期望」，佔36.9%。其次是26.8%的人表示「政策糟糕」，25.1%的人表示「不信任首相」。支持該提案的最常見原因是「沒有其他合適人選」，佔8.4%。

政黨支持率方面，自民黨高居榜首，其中立憲民主黨支持率為4.1%（增0.6%），公明黨支持率為3.6%（較上月上升0.5%），日本維新黨為3.3%（較上月上升0.6%，下降0.5%）。共產黨23年來首次更換領導層，其比例增加0.5%，達2.4%。令和新選組為0.9%、民主黨0.4%、社會民主黨0.3%、日本參政黨0.3%，實現教育無償化之會為零。64.7%的人表示「不支持任何政黨」。

該調查是透過對全國2000名18歲及以上人士的個人訪談進行。有效回收率為59.1%。



日本首相岸田文雄（中）等出席內閣會議＝9日、首相官邸

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