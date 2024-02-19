日本觀光廳將以美食為目的持續推廣旅客赴日消費

Newsfrom Japan

日本觀光廳於2024年度，將持續支援開發讓遊客接觸當地飲食文化的旅遊計畫。其目的是吸引隨著疫情消退而迅速增加的訪日外國遊客人數可到農村地區並增加消費。並針對旅遊企業和其他企業，將補貼開發其作為旅遊新基地的設施的成本等。

以美食為重點的旅遊持續受到外國人高度關注，被稱為「美食旅遊」外，需求量也不斷增加，尤其是世界各地的富人階層對此要求大幅上升。不僅可以讓顧客吃到當地食材，實現「當地生產，當地消費」目標，而且有望開發出每次旅行花費超過100萬日圓的旅行產品，並增加傳統文化體驗。

因此，日本觀光廳將向開發野菜等食材採集基地、和文化體驗基地設施的企業提供最多5,000萬日圓的項目半額費用補貼。海外旅遊網站上的廣告，也將針對性地建立銷售管道。該機構還將支持使用當地食材開發菜單的事業。

為了利用當地食材來吸引旅遊業，長野縣南木曾町正在以古老的驛站城鎮為舞台，舉辦以中央阿爾卑斯山的傳統工藝品和野味美食為主題的旅遊活動。在神奈川縣三浦市，旅客可以一邊品嚐當地的海鮮，一邊眺望相模灣對面的富士山。熊本縣八代市則供應用當地種植的生薑所製成的菜餚。

根據該機構稱，2023年訪日外國遊客的消費額（推估數據）為5兆2,923億日圓，超過2019年新冠疫情爆發前的數字（約4.8兆日圓），創下歷史新高。然而，由於他們去的目的地集中在少數旅遊景點，因此該機構的想法是利用飲食文化作為催化劑，並鼓勵旅客們去鄉村旅遊。



觀光廳所在的中央合同廳舍3號館＝東京都千代田區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]