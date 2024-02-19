韓國對日本好感度創歷史新高＝在中國無法實施調查

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公益財團法人「新聞通信調查會」於17日公佈在全球5個國家進行的民意調查結果。表示對日本有「好感」的韓國人比例為44%，連續第二年創歷史新高。另一方面，這次調查無法在中國進行，部分問題在歐洲也無法展開調查。

該調查於2023年11月至12月期間，透過電話、線上和面對面訪談的方式在美國、英國、法國、韓國和泰國進行。每項調查約有1,000人回應。

泰國對日本的偏好最高，為91.1%。其次是法國（81.5%）、美國（80.4%）和英國（71.1%）。在韓國，由於與日本關係的改善，該國的評級比前一年的調查上升4.1％。

自2015年以來，該調查每年都會在六個國家進行，但這次在中國放棄調查。當該機構與幾家中國調查機構接洽時，都被以「業務減少」、「很難進行外國要求的調查」等理由拒絕。調查負責人分析指出，「習近平領導層加強管控是原因」。從下年度開始，計劃將添加印度等其他國家。



日本首相岸田文雄（左）與韓國總統尹錫悅＝2023年11月、美國西岸舊金山（EPA時事）

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