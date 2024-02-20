日烏兩國舉辦「復興會議」＝官民將支持烏克蘭復興各產業

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日本和烏克蘭政府於19日在東京召開「經濟復興促進會議」。會後並發表聯合聲明稱，日本將為遭受俄羅斯入侵的烏克蘭提供長期的官民支持。日本政府並概述政策，希望以促進從「緊急復甦」到「高度產業進步」等各個階段恢復經濟穩定。日本政府將放寬參與援助的企業前往首都基烏（基輔）的旅行限制。

會見後，岸田首相在首相官邸會見烏克蘭總理什米哈爾。雙方同意開始談判以締結資訊保護協議。在聯合記者會上，岸田首相強調，「希望積聚國際動力（以獲得持續支持）」。什米哈爾總理對此表示感謝，並表示「（日本的合作）將為烏克蘭的重建注入活力」。

日本的具體舉措包括（1）地雷對策和廢墟處理（2）人道主義局勢和民生改善（3）電力和交通基礎設施發展（4）反腐敗措施（5）農業（6）新產業創造（7）數位產業等涉及每個領域。根據此約，雙方交換包括租稅協定在內的56份合作文件。日本政府也將提供158億日圓的無償援助，其中包括提供掃雷設備等。

聯合聲明中表示，兩國旨在利用日本復甦的經驗，全面發展第一產業至第三產業。文中並記載「將提供確保經濟穩定所需的長期支持」。

兩國並確認在「特殊全球夥伴關係」的基礎上進行全面合作。雙方一致認為，維持和加強對俄羅斯的制裁，對於阻止入侵「極其有效」，當中還包括採取「必要行動」來防止逃避制裁。

雙方也同意開始談判以審查投資條約。日本政府也宣布放寬烏克蘭商務人員赴日簽證要求，並為日本貿易振興機構（JETRO）設立基烏（基輔）辦事處。



岸田首相在會見前與烏克蘭總理什米哈爾（左）握手＝19日下午、首相官邸



岸田首相（前排右四）與烏克蘭總理什米哈爾（前排左二）會談＝19日下午、首相官邸



岸田首相（右二）和什米哈爾里總理（右三）出席日本－烏克蘭經濟復興促進會議＝19日、東京都千代田區經團連會館（官方代表攝影）

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