濱名湖發現17歲中國籍學生屍體＝5名多國籍青少年涉嫌被捕

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靜岡縣湖西市濱名湖日前發現一名17歲函授制高中二年級男學生的屍體，縣警察湖西警察署搜查本部在20日對此案進行調查後，並於濱松市中央區佐鳴台，以涉嫌對男學生造成身體傷害等逮百了無業嫌犯堀內音緒（21歲）以及4名17歲至18歲多國籍青少年。縣警正在調查此案，了解男學生死亡的情況。

堀內因涉嫌與其他男孩，於5日一早合謀在濱松市毆打並以其他方式傷害一名中國男學生，並將其囚禁在車內因而被捕。

根據縣警方稱，男孩的屍體是9天前被一名在濱名湖釣魚的男子發現的。有多處皮下出血狀況，驗屍確定死因是溺水。

該男學生4日晚上7點左右出門，告訴家人自己要出去玩。7日家屬提交搜查請求。自從5日凌晨在濱松市熟人家中被發現後，就再也沒有人見過他。

根據調查本部稱，堀內等嫌疑人也出現在熟人家中，推測該男學生與嫌疑人之間存在某種糾紛。



静岡縣警本部＝静岡市葵區

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