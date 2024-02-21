日本警察廳全球首次公佈為Lockbit勒索軟體開發的修復工具

Newsfrom Japan

日本警察廳於20日宣布，已開發出修復勒索軟體LockBit加密資料的工具，LockBit是一種勒索軟體病毒，以勒索為目的對資料進行加密，已被證實在全球造成了大量破壞。這被認為是全球首次宣布開發Lockbit的修復工具。

根據警察廳稱，網路特別調查小組開發該修復工具。他們使用一種稱為「逆向工程分析」的方法來分析加密資料並闡明Lockbit的加密機制。

去年12月，該工具已經提供給歐洲警察局（Europol），其實用性得到了證明。在某些情況下，90%以上的加密資料已成功恢復。

修復工具的開發通常不會公開，因為這可能會導致攻擊組織採取對策。然而，在國際聯合調查成功關閉「洩露網站」和用於洩露Lockbit竊取資訊的伺服器後，他們決定公開這些情報，以促進全球範圍內的損失能恢復。

日本警察廳呼籲國內受影響的公司諮詢當地警察局，並表示可以使用工具修復數據。



警察廳＝東京都千代田區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]