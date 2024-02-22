大谷翔平首次入選「理想上司」＝內村光良、水卜麻美各拿男女8連霸

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明治安田生命保險，21日公佈對今年春季計劃就業的新員工「理想老闆」調查顯示，美國職棒大聯盟道奇隊的大谷翔平在男性中排名第二，位居男性第二。首次進入前十名。他在去年的世界棒球經典賽（WBC）中說出了名言「放棄憧憬別人吧」，隨後日本在比賽中獲得了世界排名第一，吸引同儕的好人格等讓他獲得青睞。

男性排名第一的是藝人內村光良，女性則是播音員水卜麻美，兩人都是連續八年保持第一。兩個人的共同點就是「友善」的形象。

同時，在「理想新進員工」調查中，男星鈴木福位居男性榜首，女星蘆田愛菜位居女性榜首。兩人此前曾共同主演過一部電視劇，這次分別獲得了第一名。

該項調查於去年12月進行，透過網路對全國1,100名學生和880名在職成年人進行。

◇理想上司排名

【男性】 【女性】

１（１）内村光良 １（１）水卜麻美

２（―）大谷翔平 ２（２）天海祐希

３（７）室剛 ３（６）伊藤麻子

４（９）安住紳一郎 ４（４）新垣結衣

５（―）栗山英樹 ５（３）安美佳

（４）有働由美子

（―）佐藤栞里

（６）白石麻衣

（注）括弧內為上一年排名、―為21名以下。



大谷翔平＝2023年7月、美國華盛頓州西雅圖

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