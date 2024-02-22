1月赴日旅客人數與疫情爆發前持平＝能登地震影響有限

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日本政府觀光局21日公佈，1月份訪日外國遊客人數（預計）為268萬8100人次，創2019年同月沒有受到新冠肺炎疫情蔓延影響時的歷史最高紀錄（268萬9339人次）。遊客數較去年同月增加79.5%，其中韓國、台灣遊客數創單月歷史新高，美國、菲律賓遊客數也創下歷史新高。

元旦發生能登半島地震後，雖然有一些取消赴日旅遊的舉措，特別是東亞地區的旅遊，但「影響有限」（政府觀光局稱）。自去年秋天以來，赴日遊客數量總體上已恢復至新冠疫情爆發前的水準，並保持穩定增長。

其中，中國大陸（不包括香港和澳門）有41萬5,900人，在冠狀病毒爆發之前約佔30%。儘管經濟持續緩慢起步，但與2019年同月相比，復甦率為55.1%，高於上月的44.0%。自冠狀病毒爆發以來，人數首次突破40萬人。由於日本和中國之間的地區航線數量增加，成長速度正在加快。

對於本月中旬農曆新年假期期間中國遊客的走勢，日本觀光廳廳長高橋一郎在記者會上表示，「恢復率很可能與1月份持平，甚至更高」，表明相關觀點。

按國家與地區劃分，韓國以85萬7,000人位居榜首。其次是台灣（49萬2,300）、中國、香港（18萬6,300）和美國（13萬1,800）。

同時，1月日本出國人數為83萬8600人，較去年同月成長89.3%。由於日圓疲軟導致物價上漲等因素，數字仍維持在疫情前水準的60%左右。



國內外遊客擠滿的淺草寺雷門＝2月11日、東京都台東區

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