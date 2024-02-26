烏克蘭遭侵略滿兩年＝G7國家重申「堅定不移的支持」

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【巴黎時事】日本首相岸田文雄等七大工業國集團國家領袖於24日下午（日本時間25日凌晨）舉行視訊會議，適逢俄羅斯入侵烏克蘭兩週年。峰會後發表的領袖聲明中，強調「堅定不移地支持烏克蘭」。各國將努力消除因戰爭延長而蔓延的「支援疲勞」。

烏克蘭總統澤倫斯基也出席視訊會議。在對兩年來的支持表示感謝後，他要求立即提供必要的武器和彈藥，以阻止俄羅斯軍隊的攻擊。澤倫斯基請求理解之餘，也稱他「需要依賴」G7。

岸田首相指出，「正是因為俄羅斯的侵略持續長時間化，而且局勢依然困難，所以對烏克蘭表示聲援非常重要」。日本宣布將與G7國家合作，對俄羅斯實施額外制裁。

領袖聲明中也強烈譴責北韓向俄羅斯出口彈道飛彈。同時也敦促伊朗停止對俄羅斯的軍事援助，並對中國企業向俄羅斯運送可用於軍事目的的材料和設備一事表示擔憂。

許多人同時懷念在監獄中去世的俄羅斯反對派領袖納瓦尼，聲明中稱讚他有「非凡的勇氣」。各國並呼籲俄羅斯政府真實公開死亡情況。

至於因制裁而被凍結的俄羅斯央行資產，各國官僚們已被指示在6月的G7峰會前製定新計劃，以便將其用於烏克蘭的重建作業。美國政府則由於在野黨共和黨的反對，讓額外支持陷入困境，尋求財政資源未來將變得更加緊迫。



岸田首相出席G7峰會視訊會議＝25日深夜、於首相公邸（内閣廣報室提供）



岸田首相出席G7峰會視訊會議＝25日深夜、於首相公邸（内閣廣報室提供）



烏克蘭澤倫斯基總統（右）與義大利總理梅洛尼24日在首都基烏握手＝烏克蘭總統府提供（AFP時事）

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