日本出生人數創歷史新低＝連續8年下降，少子化明顯加速

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厚生勞動省於27日，公佈2023年人口動態統計初步統計。當中全年出生人口75萬8,631人，連續8年創歷史新低。這比去年的初步數字（79萬9,728人）減少4萬1,097人（5.1%），這是人口出生首次低於80萬，比1983年的150萬人減少一半。這似乎意味先前新型冠狀病毒的傳播下，導致2020年和2021年的結婚人數創下二戰後新低，同時導致出生率的加速下降更加明顯。

厚生勞動省的一位官員表示，「除了晚婚晚生的趨勢之外，疫情可能還同時對婚姻活動和生育產生影響」。

根據國立社會保障與人口問題研究所於2023年發布的未來人口預測，2056年日本人口將降低至1億以下，2070年降至8,700萬人。針對出生率下降速度快於預期的事實，政府本月通過了內閣決議，修改《兒童和育兒支援法》以加強應對。該計劃是預計至2028財政年度前，分配3.6兆日圓的年度預算，供應包括擴大兒童津貼和提高育嬰假福利等措施。

在二戰後第一次嬰兒潮（1947-1949）期間，每年的出生人數增至約270萬，在第二次嬰兒潮（1971-1974）期間，每年的出生人數增至約210萬。自1991年以後，日本人口一再增減，2016年降至100萬，2019年降至90萬，2022年降至80萬。



新生兒室（資料照）

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