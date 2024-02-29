吉卜力主題公園新區域「魔女之谷」揭幕＝下個月起全面開放

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重現吉卜力工作室動畫電影世界的「吉卜力公園」（愛知縣長久手市），28日舉行新區域「魔女之谷」的新聞媒體預覽會。該區將於3月16日開幕，屆時5個區域組成的公園將全面開放。

魔女之谷區域是所有區域中面積最大的，設計風格類似歐式空間。建築內有電影《魔女宅急便》主角長大的「歐其諾之家」，以及電影中出現的麵包店。這裡還有一座高約20公尺、形狀像生物的城堡，正如電影《霍爾的移動城堡》中所描繪的場景般。

它還擁有其他地區沒有的遊樂設施，包括用吉卜力作品裝飾的旋轉木馬和兒童飛行設施。

可預訂的門票分為三種類型。可一覽全場及5棟建築物內部的「大散步高級門票」平日成人7,300日圓、兒童3,650日圓（週末及假日成人7,800日圓、兒童3,900日圓）。

公園由愛知縣在愛知世博紀念公園內佔地約7.1公頃的土地上建造。從2022年開始，以「龍貓」、「心之谷」等為主題的4個區域已先行提前開放。



吉卜力公園「魔女之谷」區域向媒體公開＝28日上午、愛知縣長久手市



吉卜力公園「魔女之谷」區域向媒體公開＝28日上午、愛知縣長久手市

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