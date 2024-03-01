眾議院預計1日通過預算案＝採執政黨職權決定、預料反對黨將抵制

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眾議院預算委員會29日召開會議，決定授權會長小野寺五典（自民黨）於3月1日對2024年預算案進行投票。執政黨希望在當天的眾議院本會議上通過該法案，並將其送交參議院，以確保其在財政年度內獲得通過，但反對黨表示反對該法案，並認為審議仍不夠充分。日本立憲民主黨準備予以抵制，當中包括提交罷免小野寺的決議。

關於預算案，與眾議院政治倫理審查會第2天審議同時進行，執政黨在同天進行5個小時的密集審議，並進行了2個小時的交叉詰問，然後於預算委員會和全體會議上制定預算案的時間表。但反對黨認為，應根據政治倫理審查會的結果深化討論，並要求在周末後進行投票，但執政黨在理事會會議上仍壓下此案。

根據憲法規定，預算法案如果2日在眾議院獲得通過，就保證在本財政年度內頒布。自民黨國對委員長代理御法川信英，向記者提及能登半島地震後的恢復與重建工作，並請求理解投票結果，他稱：「這是為了讓（受災地區）其安心」。

另一方面，立憲民主黨、日本維新會、日本共產黨、國民民主黨等4個在野黨，在29日的國對委員長會談上一致同意，將不進行1日的投票。立憲民主黨國對委員長安住淳則對記者表示，「執政黨將在政治倫理審查會結束後，掩蓋指控並強制投票。對此我們別無選擇，只能採取反制措施」。



日本首相岸田文雄（中）進入國會＝29日下午



出席會議的（左起）國民民主黨古川元久、日本維新會遠藤敬、立憲民主黨安住淳、日本共產黨穀田惠二等各國對委員長＝29日下午、國會内

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