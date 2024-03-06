清水建設公開舊澀澤住宅給媒體參觀＝從青森搬遷回東京

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清水建設公司，5日向媒體公開從青森縣六戶町搬遷至東京都江東區的「舊澀澤住宅」的內部情況。這是澀澤榮一居住過僅存的住宅，當年前廳部分由清水建設第二代當主清水喜助設計和建造，建於146年前。今年1月，該建築物被指定為江東區有形文化財產。

它是清水建設去年秋天開設的創新和人力資源發展基地的核心部分，其中也包括該公司的歷史博物館在內。該公司將從4月開始接受有興趣的人士參觀。其公開發布的準備工作也在進行中。清水研社長井上和幸在記者會上表示，「這將是繼承公司DNA的地方」。

澀澤舊宅建於1878年，位於東京深川。後幾經搬遷、擴建、改建，成為現在的日西合璧式建築。澀澤家族從榮一這代開始酸起，在這裡生活了四代。二戰後，該建築物被國有化，用作財務大臣官邸和共用會議所，並於1991年搬遷至青森縣。2019年再度被清水建設收購。



向媒體開放的澀澤榮一故居（照片上方）與該住宅的客廳（下方）＝5日、東京都江東區



向媒體開放的澀澤榮一故居＝5日、東京都江東區

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