伊藤忠商事決定支援Big Motor＝4月出資200億日圓成立新公司

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伊藤忠商事於6日宣布，正式決定對因不正當性保險索賠而面臨財務困難的二手車銷售巨頭Big Motor公司（東京）提供支持，並已與該公司等簽訂合約。預計4月下旬將成立一家新公司，接手店面、維修工廠等主要業務，並計畫開始重建。伊藤忠商事正考慮向新公司投資200億日圓。

Big Motor的創始家族將留在舊公司專注於應對善後，不會參與新公司的管理。新公司將由伊藤忠商事、子公司伊藤忠Enex和投資基金J-Will Partners共同成立。在評估Big Motor的資產後，這三家公司確定「重組是可能的，而且這樣的努力是具有重要意義」（伊藤忠商事）。

伊藤忠集團涉足廣泛的汽車相關業務，包括豪華進口汽車的銷售和保險代理。本次這個方案是為了與BigMotor的二手車業務創造相輔相成效應。

由於醜聞等，Big Motor的民間車檢驗中心資格被撤銷，非人壽保險機構的註冊也被取消，導致客戶持續加速流失。



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