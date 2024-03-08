「中年肥胖」的原因在大腦？名古屋大學等研究顯示神經細胞隨著年齡的增長而變化

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針對中年之後體重容易增加的「中年肥胖」，名古屋大學等機構的研究小組利用白老鼠進行了實驗，研究了下丘腦神經元的「初級纖毛」。負責新陳代謝和進食的大腦，經確定後，判斷原因是由於老化或其他因素導致身體的該部分變短。人類似乎也存在類似的機制，預計這將導致從根本上治療由肥胖（obesity）引起的疾病。該論文將於7日發表在美國科學期刊《細胞代謝》。

由於老化導致的全身新陳代謝下降被認為是中年肥胖的原因，但具體機制尚不清楚。

由名古屋大學中村和弘教授領導的研究小組專注於下丘腦神經元中存在的一種受體（MC4R），該受體可以檢測營養過剩並促進新陳代謝。當我們開發出一種可視化MC4R的抗體並在白老鼠中進行測試時，我們發現它僅集中在初級纖毛中，初級纖毛像天線一樣從下丘腦部分神經細胞延伸出來。

不同年齡白老鼠的比較發現，初級纖毛隨著年齡的增長而逐漸變短。當透過基因操作強行縮短初級纖毛後，即使在年輕時新陳代謝也會下降，但攝取的食物量卻會增加，從而導致「中年肥胖」的狀態。他們還發現，餵食它們高脂飲食會使它們縮短得更快，而限制飲食會減慢縮短過程並導致纖毛再生。

中村教授說：「如果吃太多，抗肥胖機制就會失效。透過繼續適度飲食，不攝取太多卡路里，你可以在保持抵抗肥胖效果的同時健康變老」。



一隻因大腦下丘腦神經元「初級纖毛」縮短而在中年變得肥胖的白老鼠（左圖）和一隻正常白老鼠（名古屋大學提供）

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