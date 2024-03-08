2024年春鬥協商＝日本勞動總工會統計平均希望調漲5.85%

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根據日本勞動組合總聯合會（聯合），7日公佈旗下所屬工會的2024年春季勞資協商訴求彙整（截至4日），採用「平均薪資法」協商每位工會成員中，已要求加薪的工會來到3102個。加權平均利率為5.85%。與過去的最終統計數字相比，這是30年來該數字首次超過5%。

芳野友子會長在當天舉行的記者會上分析，高工資增長的需求是由物價上漲、勞動力短缺和企業業績復甦等綜合因素造成的。在請求階段，他承認「水準相當不錯」。

請求的平均金額（包括基本加薪（裸）和常規加薪）為17,606日圓。比去年同期增加了4,268日圓。共有3726個工會提出請求，佔總數的52.3%。

此外，5.97%數字要求成立300人以下的工會，超過300人或以上工會的5.84%。去年春季勞資協商期間，大企業實現高工資成長，但問題是與中小企業的差距越來越大。芳野表示，中小型工會要求的增加「可能是更認真對待人才投資的結果」。

在今年春季勞資協商中，聯合制定要求薪資增加至少5%的政策，包括基本薪資和定期加薪。



召開記者會的芳野友子會長＝7日下午、東京都千代田區

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