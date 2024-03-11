三一一大地震11日滿13年＝至今仍有2萬9,000人避難

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11日正逢東日本大地震（三一一大地震）滿13年，這次的地震當年讓東北地區沿海地區造成廣泛破壞。根據重建機構稱，至今全國仍共有2萬9,328名避難人員（截至2月1日）。受到東電福島第一核電廠事故影響的福島縣部分地區仍實施疏散令，部分居民仍無法返回家鄉。部分居民已放棄返鄉，今後仍需依實際情況提供協助。

東日本大地震的震級為9.0級，最大震度為7級。根據國家警察廳稱，共有1萬5,900人死亡，2,520人失蹤。根據重建機構的公告，截至去年12月底，地震後因傷惡化而「因災害相關死亡」的人數為3,802人。

11日當天，岩手縣、宮城縣、福島縣等地方政府將舉行追思會，並於地震發生時間下午2點46分默哀。與去年一樣，岸田首相計劃出席福島縣主辦的儀式。

去年6月，修訂後的《福島復興再生特別措施法》頒布。在福島縣一些難以返回的地區，可以設立在進行消毒後，讓居民盡快返回家園新的「特定歸還居住區」。目前，大熊、雙葉、浪江和富岡4町所提交的計畫已獲得批准，目前正朝努力解除疏散令邁進。

去年8月，福島第一核電廠內積聚的處理水開始排入海洋。東京電力表示，完成釋放大約需要30年時間，許多相關人士擔心這對漁業的影響。



東日本大地震13週年之際，人們在親人墓前合十致意＝10日上午、岩手縣大槌町



一家人在宮城縣石卷市一座小山上的日和山公園眺望舊北上川河口＝10日下午



從請戶漁港可以看到東京電力福島第一核電廠的排氣煙囪＝10日下午、福島縣浪江町

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