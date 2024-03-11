日本武器進口增加155%＝研究指出日本「對中國的野心擔憂」

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【倫敦時事】瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）於11日發布全球軍火貿易報告顯示，日本2019年至2023年的五年間，武器進口量比2014年至2018年增長155%。據了解，日本是世界第六大武器進口國，佔全球進口總額的4.1%。

報告指出，日本為提升遠程攻擊能力投入巨資，截至去年的五年間，從美國採購29架戰機。分析人士表示，透過2023年向美國訂購400枚遠程飛彈，日本將首次有能力到達中國和北韓境內的目標。

此外，韓國進口成長6.5%。SIPRI表示：「毫無疑問，日本和美國在亞洲和大洋洲的其他盟國大量進口武器，是該國對中國的野心感到擔憂」。

根據SIPRI稱，自2022年2月俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，西方國家向烏克蘭提供大量武器援助，使烏克蘭成為歐洲第一大進口國、世界第四大進口國。對於俄羅斯，該研究所批評稱，「俄羅斯在2022年至2023年間從北韓進口彈道飛彈。違反聯合國對北韓的武器禁運」。



美國海軍神盾艦在演習中發射戰斧巡弋飛彈＝2019年5月、菲律賓海（美國海軍提供）

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