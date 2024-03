宮崎駿二度榮獲美國奧斯卡金像獎＝《蒼鷺與少年》

Newsfrom Japan

【洛杉磯時事】被視為美國電影界最高榮譽的第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮,10日(日本時間11日)在洛杉磯舉行,導演宮崎駿(83歲)執導的《蒼鷺與少年》榮獲最佳動畫長片獎。這是他繼2003年的《神隱少女》成為第一部獲得奧斯卡金像獎的日本動畫長片之後,第二次憑藉自己執導的電影獲得奧斯卡金像獎。

山崎貴導演(59歲)執導的《哥吉拉-1.0》也被選為最佳視覺效果獎。由比姆文德斯執導、役所廣司(68歲)主演的《我的完美日常》未能獲得國際長片獎。

《蒼鷺與少年》是宮崎駿10年來首部新長片。故事講述一個無法接受在戰爭中死於火災的母親去世的少年的故事,在一隻奇妙的鳥的引導下,開始了異世界的冒險。該片去年7月在日本上映,12月在北美上映,在海外也好評如潮,北美首周末票房排名第一。

獲獎後,製片人鈴木敏夫在吉卜力工作室(東京都小金井市)召開記者會,他表示:「當我在電話裡告訴宮崎駿獲獎的消息時,他發自內心地感到高興。儘管已經80多歲了,宮崎駿仍然與時代性息息相關,沒有褪色,這次我們又做到了」。

以《三丁目的夕陽》而聞名的山崎導演也負責《哥吉拉-1.0》的VFX(視覺效果)。它是CG製作的大本營,取得超越其他傑作的驕人壯舉。該片去年12月在美國上映,大受歡迎,累計票房創日本真人電影歷史最高紀錄。

山崎導演在獲獎感言中表達了他的喜悅之情,他說:「我曾認為登上這個舞台的可能性是遙不可及的。好萊塢已經證明了每個人都有機會」。



《蒼鷺與少年》北美版海報(C)2023 Studio Ghibri



《哥吉拉-1.0》榮獲奧斯卡最佳視覺效果獎。 (C) 2023 TOHO CO., LTD.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]