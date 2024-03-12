索尼吉田憲一郎等4人將被任命為經團聯副會長＝豐田章男會長職暫時延後

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日本經濟團體聯合會（經團聯），11日正式決定任命索尼集團會長吉田健一郎（64歲）等4人為新任副會長。預計將於5月31日例行股東大會後就職。吉田先生自2020年起擔任經濟團體聯合會理事會副議長。會長十倉雅和在11日的記者會上表達他的期望，他說：「我們是根據性格、管理能力以及在各行業的業績進行綜合評估來選拔人員的。他們都是優秀的人才」。

另一方面，作為下屆經團聯會長、副會長候選人之一而備受關注的豐田汽車公司會長豐田章男（67歲）的任命遭到延後。十倉先生談到豐田章男時表示，「我希望他能夠繼續在移動委員會（他擔任聯合主席）中發揮積極作用」。

其他被任命為副會長的候選人包括三井住友銀行董事長高島誠（65歲）、日本郵船董事長澤仁志（66歲）和住友商事總裁兵頭誠之（64歲）。瑞穗金融集團特別顧問佐藤康博（71歲）、三井不動產會長菰田正信（69歲）和三井物產會長安永龍夫（63歲）等3人將在任期結束後從副會長職務上退休。

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