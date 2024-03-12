東日本大地震滿13年＝紀念儀式上重申傳承教訓的重要性

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3月11日，在東日本大地震13年之際，岩手縣、宮城縣和福島縣舉行追悼會，並在地震發生的下午2點46分進行了默哀。與會者也紀念了元旦發生地震的石川縣能登半島的人民，並重申了傳承經驗和教訓的重要性。自2022年政府主辦的追悼會結束以來，岸田首相連續三年出席福島縣主辦的儀式並獻花。

約360人參加在福島市舉行的紀念及重建祈禱儀式。縣知事内堀雅雄強調說：「重建將繼續是一條漫長而艱難的道路，但如果我們繼續接受挑戰，我們一定會找到出路。我們不會放棄」。來自浪江町的鍋島悠輔（20歲）在海嘯中失去祖父母和父母，他代表死者家屬發言說：「巨大的黑色海嘯的恐怖仍然深深地印在我們的心裡。我們永遠不會忘記地震的教訓」。

岸田首相以政府代表身份發表的演說中強調，「地震海嘯災區的重建工作正在穩步推進」。並補充說，「我們不會忘記透過巨大犧牲獲得的經驗教訓，並將在應對包括能登半島地震在內的自然災害時利用這些教訓，推動建設一個具有抗災能力的國家。」

在受海嘯影響的岩手縣釜石市鵜住居町「釜石祈禱公園」，市政府舉辦了追悼會，約150人參加。在海嘯中失去母親、妹妹至今下落不明的佐佐木智之（41歲）說：「在受災地區，災難的傳承正在從了解災難的一代人發展到不了解災難的一代。但災害經驗傳承與是否經歷無關。期盼未來能投注在防災與減災」。

大約70個罹難者家庭參加位於宮城縣石卷市舉辦的追悼會，該市包括災害相關死亡的約有3,800人喪生。出於考量可能激起罹難者家屬「回憶地震時」傷痛，防災廣播系統中的悼念警報聲比平常低了一些。

齋藤市長在演講中提到了能登半島地震，他表示：「過去地震期間，我市得到了許多地方政府的支持。我們未來將繼續與受災地方政府溝通，提供最大限度的支持」。



內堀雅雄縣知事在福島縣主辦的東日本大地震紀念及重建祈禱儀式上致詞＝11日下午、福島市（代表攝影）



岸田首相在福島縣主辦的東日本大地震紀念及重建祈禱儀式上敬獻鮮花＝11日下午、福島市（代表攝影）



家屬代表佐佐木智之在岩手縣釜石市的追悼會上代表死者家屬發言＝11日下午



齋藤正美市長在宮城縣石卷市的追悼會上致詞＝11日下午

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