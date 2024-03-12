東日本大地震滿13年＝紀念儀式上重申傳承教訓的重要性
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3月11日，在東日本大地震13年之際，岩手縣、宮城縣和福島縣舉行追悼會，並在地震發生的下午2點46分進行了默哀。與會者也紀念了元旦發生地震的石川縣能登半島的人民，並重申了傳承經驗和教訓的重要性。自2022年政府主辦的追悼會結束以來，岸田首相連續三年出席福島縣主辦的儀式並獻花。
約360人參加在福島市舉行的紀念及重建祈禱儀式。縣知事内堀雅雄強調說：「重建將繼續是一條漫長而艱難的道路，但如果我們繼續接受挑戰，我們一定會找到出路。我們不會放棄」。來自浪江町的鍋島悠輔（20歲）在海嘯中失去祖父母和父母，他代表死者家屬發言說：「巨大的黑色海嘯的恐怖仍然深深地印在我們的心裡。我們永遠不會忘記地震的教訓」。
岸田首相以政府代表身份發表的演說中強調，「地震海嘯災區的重建工作正在穩步推進」。並補充說，「我們不會忘記透過巨大犧牲獲得的經驗教訓，並將在應對包括能登半島地震在內的自然災害時利用這些教訓，推動建設一個具有抗災能力的國家。」
在受海嘯影響的岩手縣釜石市鵜住居町「釜石祈禱公園」，市政府舉辦了追悼會，約150人參加。在海嘯中失去母親、妹妹至今下落不明的佐佐木智之（41歲）說：「在受災地區，災難的傳承正在從了解災難的一代人發展到不了解災難的一代。但災害經驗傳承與是否經歷無關。期盼未來能投注在防災與減災」。
大約70個罹難者家庭參加位於宮城縣石卷市舉辦的追悼會，該市包括災害相關死亡的約有3,800人喪生。出於考量可能激起罹難者家屬「回憶地震時」傷痛，防災廣播系統中的悼念警報聲比平常低了一些。
齋藤市長在演講中提到了能登半島地震，他表示：「過去地震期間，我市得到了許多地方政府的支持。我們未來將繼續與受災地方政府溝通，提供最大限度的支持」。
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