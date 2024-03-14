北陸新幹線金澤至敦賀區間16日開通＝從東京出發3小時8分鐘

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北陸新幹線金澤～敦賀之間區段將於16日開通。路線延伸至金澤9年後，包括福井在內的北陸三個縣、現已透過新幹線直接與東京相連。支援能登半島地震受災地區的「北陸應援折扣」計畫也將於同天開始，預計將成為災後復興的墊腳石。

延長區段約125公里，包括石川縣小松等2個車站及福井縣4個車站，包括新建的越前武生站及福井站。從東京到敦賀最快的路線為3小時08分鐘（縮短50分鐘），到福井的最快時間為2小時51分鐘（縮短36分鐘）。票價（常規季指定席）分別為1萬6,360日圓、1萬5,810日圓。

「光輝號」列車停靠點很少，每天往返東京和敦賀之間9班；而「白鷹號」列車則幾乎在長野出發的每個車站都停靠，每天往返5班。「劍號」運行於富山以西，往返敦賀單天營運18趟、從金澤往返營運7班。

並行的常規路線，將從JR轉移到第三段「福井幸福鐵道」和「IR石川鐵道」。從大阪和名古屋出發的特急列車則會在敦賀停靠。

1973年決定北陸新幹線的整備計畫。高崎和長野之間的線路於1997年10月開通，並於2015年3月延伸至金澤。擴建工程於2005年從福井站部分開始施工。原計劃於2023年春季開業，但由於施工延誤等因素，延後一年。總建設成本約1兆6800億日圓。

目前只剩下2016年正式決定通往大阪的剩餘路線「小濱京都線」尚未開通。然而，京都府的環境影響評估持續延後下，目前開工前景仍是未定。

福井縣知事杉本達治滿懷熱情地說：「從開發計劃確定50年後，這是大家期待已久的設施開業。我們將利用這個機會，將福井縣推向新的階段」。



北陸新幹線「W7系」在延長線開通前的公開試乘活動中從敦賀站出發＝2月3日、福井縣敦賀市



北陸新幹線「W7系列」在延長線開通前的公開試乘活動中進入敦賀站＝2月3日、福井縣敦賀市

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