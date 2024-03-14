日本「富裕」排名第24位＝不平等加劇給世界敲響警鐘－聯合國

Newsfrom Japan

【紐約時事】聯合國開發計畫署（UNDP），於13日發布2023-2024年人類發展指數（HDI）報告，從預期壽命、教育、收入等角度衡量各國財富狀況。日本較上一屆排名下降兩位，在193個國家中排名第24位。

報告稱，過去由於新冠病毒大流行的影響，2020-21年全球HDI都成下降趨勢。對2023年的估計顯示，經濟合作暨發展組織（OECD）的所有38個成員國的復甦情況均優於2019年疫情前的水準。與此同時，18個發展中國家的水準仍低於新冠病毒爆發前的水準。

聯合國開發計劃署主席施泰納表示：「過去二十年來，富國和窮國之間的不平等現象逐漸縮小，這份報告表明這一趨勢已經逆轉」。他並警告稱，世界各地的貧富差距正在擴大。

HDI世界排名首先是瑞士、挪威和冰島，其次是香港，排名第4。韓國排名第19位，美國排名第20位，中國排名第75位。阿富汗和烏克蘭的人類發展指數則顯著下降。



聯合國開發計劃署主席施泰納＝2023年6月、英國倫敦（AFP時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]