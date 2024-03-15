岸田內閣支持率微幅增加至18.0%＝70%以上不贊同處理私用資金問題

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根據時事社從3月8日至11日進行的3月份民調顯示，岸田內閣的支持率較上月上升1.1％，達到18.0%。雖然連續兩個月來首次呈現成長，但連續4個月維持在10%至20%的水準。不支持率為57.4%，下降3.0％，24.6%的人則表示「不知道」。

內閣支持率創岸田政權上任以來第三低。該比例已連續8個月低於30%，被視為維持政府的「危險水域」，且受自民黨派系等政黨私用基金事件因素影響，調查持續走低。可以說，日經指數在史上首次突破4萬日圓後政黨搭「順風車」的效應仍是有限。

自民黨的政黨支持率上升1.4％，改善至17.7%。自民黨支持率連續5個月維持在10%至20%區間。

針對首相岸田文雄對一系列私用資金事件的回應，74.2%的受訪者表示「不讚賞」，9.5%的受訪者表示「讚賞」，比例不超過10%。首相試圖透過親自出席眾議院政治倫理委員會來表明他對問責的承諾，但這並未出現重大成果。16.4%的人表示「都不好說・我不知道。」

40.2%的受訪者表示，「不讚賞」政府對能登半島地震的應對措施，比上月增加2.6％。29.4%的人表示「讚賞」，下降了0.2％。

支持內閣的最常見理由（可以多選）是「沒有其他合適的人」（8.6%），其次是「我信任首相」和「誰都一樣」（3.1%）%。不支持的最常見原因是「沒有太高期望」（36.3%）、「政策很糟糕」（25.7%）和「不信任總理」（25.6%）。

政黨支持率最高是自民黨，緊追在後的是立憲民主黨，支持率為4.7%（比上月上升0.6％），日本維新黨的支持率為3.6%（比上月上升0.3％），公明黨的支持率為2.8%（較上月下降0.8分）。以下之後共產黨和令和新選組皆是1.6%，國民民主黨1.0%，社民黨和參政黨各0.3%。教育無償化實現會為零，64.8%的人則表示「沒有支持政黨」。

該調查是透過對全國2000名18歲及以上人士的個人訪談所進行。有效回收率為57.7%。



首相岸田文雄

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