北韓向日本海發射3枚短程彈道飛彈＝一月中旬以來

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【首爾時事通訊】根據日本防衛省消息，北韓於18日上午兩度發射三枚彈道飛彈。據了解，這兩枚飛彈都是從北韓東北部西海岸附近射入日本海，落在日本專屬經濟區（EEZ）之外。據了解這是一種短程彈道飛彈。

韓國軍方表示，這枚飛彈是從北韓平壤地區發射的。根據防衛省表示，這三枚飛彈的飛行距離約為350公里，最大高度約50公里。尚未確認飛機或船隻受損。

這是北韓自1月14日以來，今年第二次發射彈道飛彈。北韓本月要求取消美韓軍隊3月4日至14日舉行的聯合軍演，北韓勞動黨領袖金正恩同時透過視察軍隊，表現出反對美韓訓練立場。

不過，北韓在美韓聯合演習中並沒有發射任何飛彈。韓國聯合通訊社報導稱，專家認為北韓在等待俄羅斯總統選舉結束後財發射飛彈，北韓正在與俄羅斯深化合作。此舉也可能適逢美國國務卿布林肯，於18日訪問韓國參加民主高峰會期間的反制。

針對此次發射，岸田首相下令立即向國民提供訊息，確認飛機和船舶的安全，並為應對突發情況建立徹底的態勢。他在參議院預算委員會上表示：「這違反了（聯合國）安理會決議，對此表示強烈譴責」，宣布提出抗議。美國國務院發言人也批評此舉將破壞週邊國家和地區的穩定。發疑人強調，美國對日本和韓國的防衛義務是「堅定不移的」。



岸田首相進入官邸＝18日上午、東京・永田町

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