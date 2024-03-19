天皇與皇后兩陛下將於22日前往能登輪島、珠洲災區視察

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根據19日的內閣會議報導，天皇和皇后陛下將於22日前往石川縣輪島市和珠洲市進行一日探訪，探望能登半島地震中的災民。

根據宮內廳消息，天皇陛下於22日上午搭乘從羽田機場出發的專機抵達能登機場（輪島市）後，下午將轉乘自衛隊直升機進入市區，前往視察災區現場，並前往避難所探望災民。

隨後，兩人將搭乘直升機前往珠洲市。考察完市內受災狀況後，將前往避難所會見災民。在這兩個城市，兩人將也會見參與救災的人們。預計晚上返回東京。

這是兩陛下自2019年宮城縣和福島縣遭受颱風災害以來首次視察災區，也是繼位以來二度視察災區。如遇惡劣天氣，探訪將延至4月初。這也是皇后第一次造訪珠洲市。

元旦當天地震發生後，兩陛下對所造成的廣泛損失深感悲痛。另一方面，宮內廳一直與縣政府協調日程，因為不想給當地居民帶來過多負擔。因此兩人將避免過夜或長途駕車旅行，並從東京自備食物前來。



天皇和皇兩后陛下向宮城縣丸森町第19號颱風的受災戶講話＝2019年12月26日

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