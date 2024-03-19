外務大臣上川陽子組「友好國家團隊」呼籲禁止核子相關材料

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【紐約時事】聯合國安理會於18日召開主題為「核裁軍與防擴散」的部長級公開會議，由本月輪值主席國日本主辦。以主席身分出席的外務大臣上川陽子在致詞中宣布，將成立「友好國家」團隊，為啟動禁止生產核武器裂變材料公約（FMCT）談判增添動力。

《禁產條約》是一項禁止生產高濃縮鈾和鈽的條約，用以防止核武的進一步擴張。這項設想是由時任美國總統柯林頓於1993年提出，但遭到事實上的核武國家巴基斯坦的反對，爾後談判失敗。該小組共有12個國家參加，包括日本在內還有美國、英國、法國、德國、義大利、澳洲等。

會上，日本、美國和歐洲譴責俄羅斯的核武威脅、和北韓的核武與飛彈開發，並對中國不斷增強的核武力量表示擔憂。美國駐聯合國大使托馬斯－格林菲爾德表示，「我們願意立即與中國和俄羅斯進行軍備管理協議談判，無任何先決條件」。

托馬斯－格林菲爾德針對軍事上變得愈來愈重要宇宙空間強調：「在地球軌道上部署核武器是前所未有的、危險的舉動」。美國與日本共同重申1967年生效的《宇宙條約》中規定的禁止在宇宙部署核武器之規定，並宣布將致力通過安理會決議，促進和平利用宇宙空間。



外務大臣上川陽子18日在紐約聯合國總部舉行的安理會會議上致詞（中央前方）

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