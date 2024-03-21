愛子內親王從學習院大學畢業＝微笑稱「充實的四年」

Newsfrom Japan

天皇和皇后兩陛下的長女愛子內親王（22歲）出席20日上午的學習院大學（東京都豐島區）畢業典禮。從4月起，她將成為日本紅十字會的委託職員，未來她將作為成年皇室成員平衡公務與工作。

愛子內親王穿著櫻花色長袖和服和深藍色袴。畢業典禮前，她被記者問及大學生活時表示：「前三年我只能透過網路上課，最後一年能夠來到校園，學到很多新東西，能夠渡過美好充實的四年。我很高興也很感激能夠遇到這麼好的老師和朋友們」，她微笑表示謝意。

畢業典禮後，她出席所在大學文學院的日本語言文學系的學位授予儀式。根據皇室侍從透露，愛子內親王在聽到自己的名字時也表示：「這真的讓我感覺像是畢業了」，並與朋友們愉快地聊天。

畢業後，她以書面形式回答了宮內記者會的問題。她的畢業論文題目為關注中世紀代表性的女詩人「式子内親王與其和歌之研究」。當她提交論文時，回憶稱：「我感到如釋重負的感覺和巨大的成就感」。

她在回答時，首先表達對能登半島地震罹難者的哀悼，及對受災群眾的慰問，隨後回憶自己的大學4年時光。疫情期間透過網路上課，但從4年級開始，她就和朋友們回到校園上課，一起有說有笑，她說：「這是我一生難忘的記憶」。

對於畢業後的願望，她表示：「在履行作為皇室成員職責的同時，我希望保持作為社會一員的自我意識和責任感，努力平衡自己的公務並努力工作，期許我能為社會提供一些幫助」。



天皇和皇后兩陛下的長女愛子內親王出席學習院大學畢業典禮＝20日上午、東京都豐島區（代表攝影）



天皇和皇后兩陛下的長女愛子內親王出席學習院大學畢業典禮＝20日上午、東京都豐島區（代表攝影）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]