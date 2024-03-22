道奇宣布解僱水原一平＝大谷翔平隨身翻譯疑涉非法賭博

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【首爾時事】美國職棒大聯盟道奇隊於21日宣布，解僱球員大谷翔平的專屬翻譯水原一平。美國媒體報道水原參與非法賭博，道奇隊發表聲明稱，「我們正了解大量報導，正在收集訊息。球隊沒有進一步評論」。

自2018年大谷從日本火腿隊轉會到天使隊以來，水原一直在公私生活領域上支持他。據美國體育網絡ESPN報道，他與一家因涉嫌非法賭博而正在接受調查的博彩公司進行了交易。據了解，至少有450萬美元（約6.8億日圓）從大谷的帳戶轉入博彩公司以彌補損失。

19日接受ESPN採訪時，水原解釋大谷已表達想幫忙支付債務的意圖。然而第二天的20日，水原徹底改變說法，表示自己並不知道大谷借的是賭博的錢。大谷本人也否認賭博。大谷的律師聲稱大谷是「遭遇巨額盜竊」。

21日對教士隊的比賽中，球隊編成部的威爾・伊雷頓負責大谷和投手山本由伸的翻譯。伊雷頓曾擔任投手前田健太（現效力於底特律老虎隊）的翻譯。



威爾・伊雷頓（最右）將負責大谷翔平等人的口譯。中間是被解僱的翻譯水原一平。左邊是投手山本由伸＝2月9日，美國亞利桑那州格倫代爾

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