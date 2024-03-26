自民黨大老二階俊博稱不會參加下屆眾議院選舉

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自民黨前幹事長二階俊博（85歲，眾議院和歌山第3選區議員）25日在黨本部召開記者會，並宣布不參加下次眾議院選舉。由於有關其​​系別政治獻金私有化問題等政黨醜聞。二階透露自己無意退黨，並已透過電話告知首相岸田文雄他不參選之意。

岸田首相與二階俊博於25日在黨本部舉行會談。隨後，岸田首相在首相官邸對記者表示：「我非常重視這一會見，這是大力激勵自民黨東山再起的舉措」。

在記者會上，二階解釋自己不參選的原因：「作為全體監督的負責人，負上所有政治責任是自然不過。我會明確我的政治責任」。

有關私用資金事件，二階派的前會計總監和他自己的秘書已經因未在政治資金收支報告中未詳實記載資訊等而被起訴，二階派並決定於1月份解散。二階表示：「對於造成政治上的不信任，我再次深表歉意」。

該黨執行部計劃最快在4月第一週就對涉案黨員的處罰做出決定。當被問及該案件是否對這次不參選是否有任何影響時，他否認並說：「沒有影響，是我自己的決定」。當記者問他的年齡是否與退出參選有關時，他則表達不滿說：「你將來也會到這個年齡，混帳東西」。



自民黨前幹事長二階俊博召開記者會＝25日上午、東京・永田町黨本部



自民黨前幹事長二階俊博在記者會上宣布不參加下屆眾議院選舉＝25日、東京・永田町黨本部

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